Lula inaugura Adutora da Fé, na Bahia, e autoriza obras com investimento de R$ 540 milhões

A infraestrutura hídrica do estado da Bahia ganhou um novo reforço nesta sexta-feira (7/2) com as inaugurações da Adutora da Fé e do sistema de esgotamento sanitário de Paramirim, realizadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a participação dos ministros Rui Costa (Casa Civil), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), Jader Filho (Cidades), Sidônio Palmeira (Comunicação Social) e do governador Jerônimo Rodrigues.

Para a realização dos dois empreendimentos foram executados R$ 70,4 milhões, via Codevasf, Ministério das Cidades e Ministério da Integração, com contrapartidas do Governo da Bahia.

Durante a agenda na região sudoeste da Bahia, o presidente também autorizou ordens de serviço para construção da Barragem Rio da Caixa, do trecho Salitre do Canal do Sertão Baiano e da segunda etapa da Adutora da Fé. Os novos investimentos totalizam mais de R$ 540,8 milhões, todos incluídos na carteira do Novo PAC, dentro do programa Água Para Todos.

“Ninguém vive sem água, ninguém vive sem comida, e é por isso que a gente vai fazer mais uma barragem, a gente vai garantir para os pequenos produtores água para fazer irrigação e comida de qualidade na casa de vocês, água para tomar banho, água para beber, para lavar roupa. Não estamos fazendo nenhum favor, estamos devolvendo a vocês aquilo que vocês nunca deveriam ter perdido, a decência, a dignidade e o respeito”, destaca o presidente Lula.

Confira o evento.

Adutora da Fé

Localizada na região da cidade de Bom Jesus da Lapa, o sistema adutor é composto por duas etapas: a primeira inclui a captação de água do Rio São Francisco, estação de tratamento de águas, estação elevatória e 6 km de tubulação; na segunda etapa, são 95 km de tubulação, interligando os municípios de Bom Jesus da Lapa, Riacho de Santana e Igaporã. O valor total do investimento é de R$ 302 milhões. A obra beneficia mais de 140 mil pessoas.