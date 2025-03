Lula se encontra com presidente da Alemanha e líderes da América do Sul

Presidente Lula durante reunião com o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier

O presidente Lula se encontrou na manhã deste sábado (1º/3), em Montevidéu, com o presidente da Alemanha Frank-Walter Steinmeier. O presidente está deste sexta-feira (28/2) na capital do Uruguai para a posse do novo presidente do país vizinho, Yamandú Orsi, prevista para este sábado, e está aproveitando a presença de vários chefes de estado para participar de reuniões e fortalecer as relações bilaterais com os países.

No encontro com o presidente alemão, Lula discutiu a defesa da democracia e o multilateralismo.

“Satisfação de me encontrar com meu amigo e presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier. Discutimos a importância dos países da América Latina e da União Europeia atuarem em defesa da democracia e do multilateralismo. A Alemanha é um parceiro essencial do Brasil na promoção do acordo Mercosul – União Europeia, no esforço de combate à mudança do clima e em prol do sucesso da COP30”, escreveu o presidente pelas redes sociais

Equador

Ainda neste sábado, Lula se encontrou com a candidata à presidência do Equador, Luisa González. Na reunião, eles conversaram sobre o contexto político na América do Sul. “Expressamos nossa concordância na importância do fortalecimento da democracia e da justiça social no continente. Desejo que as eleições no segundo turno no Equador transcorram de forma pacífica e dentro da normalidade, e que a vontade do povo equatoriano prevaleça”, se manifestou o presidente.

O segundo turno da eleição presidencial no Equador está previsto para o dia 13 de abril.

América do Sul

Na sexta-feira, na sede da Embaixada do Brasil em Montevidéu, o presidente brasileiro se reuniu com os líderes do Chile, Gabriel Boric, da Colômbia, Gustavo Petro, e o presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi. Pelas redes sociais, Lula afirmou que o encontro foi “para fortalecer a democracia”.

Yamandú Orsi

O novo presidente do Uruguai foi eleito em segundo turno em novembro de 2024. Em nota, o Palácio do Planalto ressaltou que “as relações entre Brasil e Uruguai são marcadas pelo diálogo fluido, intenso intercâmbio econômico e cultural, e cooperação abrangente, com destaque para iniciativas voltadas ao desenvolvimento da região de fronteira e ao fortalecimento do Mercosul. A presença do Presidente Lula na solenidade reafirma a importância estratégica da relação bilateral e reforça o compromisso do Brasil com a parceria histórica entre os dois países e com a promoção da integração sul-americana.”