Mãe de crianças abandonadas em BH diz ter sido mantida em cativeiro

A mãe das duas crianças, de 6 e 9 anos, que foram encontradas com quadro de desnutrição e abandonadas em uma casa no Bairro Lagoinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte , na terça-feira (21/2), e do menino de 4 anos que morreu em São Joaquim de Bicas, na região metropolitana, com sinais de maus-tratos, afirma ter sido aliciada e mantida em cativeiro por uma família há pelo menos um ano e meio. As informações foram repassadas pelo advogado da mulher , que está presa desde o início de fevereiro, suspeita pela morte do filho, no presídio de Vespasiano, também na Grande BH.

Kátia Cristina Alves relata que chegou à capital mineira há cerca de um ano e meio, grávida e junto com o marido e os quatro filhos. De acordo com o representante legal da mulher, ainda na Rodoviária de BH a família teria sido abordada por uma mulher que lhe ofereceu trabalho em seu sítio em São Joaquim de Bicas . Ao chegarem no local, os documentos da família teriam sido guardados pela suposta aliciadora.

Depois de um tempo trabalhando no local, a mulher teria dito a Kátia que ela precisava ir até Belo Horizonte para arrumar seus documentos e, assim, continuar recebendo o Auxílio Brasil. Ainda conforme o advogado, mesmo recebendo o benefício o dinheiro seria recolhido pela dona do sítio em que a família morava.

“Na ocasião, a Kátia e os dois filhos mais velhos, que são os que foram encontrados na casa aqui no [ bairro ] Lagoinha, foram trazidos pela mulher para BH. Mas, segundo ela, na volta para São Joaquim de Bicas, a aliciadora disse que as crianças voltariam em carros separados. Desde então, a Kátia não sabia do paradeiro dos filhos, ela soube que eles estavam vivos ontem, quando nós contamos para ela”, relata Greg Andrade, defensor da mulher.

Desaparecimento

Ainda segundo o relato de Kátia, depois de dois meses de sua vinda para a capital, ao voltar para o lote em que vivia com a família, ela percebeu que seu marido não estava mais no local. Ela contou aos advogados que perguntou a dona do imóvel e seu filho sobre o paradeiro do homem primeiro foi informada que o mesmo havia fugido com uma mulher, mas depois de duvidar da resposta e pressionar a mulher, foi avisada que o marido havia morrido em decorrência de uma infecção pela Covid-19, e que já havia sido enterrado.

Desde então, a mulher afirmou que foi mantida em cativeiro e afastada dos outros três filhos, incluindo o recém nascido. Conforme os advogados, ela conta que era alimentada por um buraco na porta, e que várias vezes desmaiou após comer a comida que era oferecida.

“Eu posso estar muito enganado mas essa mulher não matou ninguém. Ela contou que o filho da mulher que fazia a comida e que muitas vezes após comer ela apagou e acordou com ele em cima dela a estuprando. Ela relatou que contou os episódios para a dona do lote, mas que ela não fez nada”, disse o defensor da mãe das crianças.

Óbito por maus-tratos

No dia 6 de fevereiro, Kátia foi presa em flagrante suspeita de maus-tratos contra seu filho de 4 anos. A criança já chegou sem vida à Unidade de Pronto Atendimento de São Joaquim de Bicas, e apresentava sinais de agressão e desnutrição. A mulher contou aos seus advogados que, na ocasião, acordou com o filho ao seu lado e já desacordado.

“Ela disse que ficou desesperada com o filho que, segundo ela, já não estava respirando direito. Ela teria procurado a dona do imóvel que mandou o filho levá-la à UPA. Mas antes, com muita calma, a mulher teria trocado a roupa da criança, que já estava desmaiada”, relata Greg Andrade.

De acordo com o defensor de Kátia, quando já estava presa, ela escreveu uma carta contando tudo que teria acontecido com ela. O documento teria sido entregue a uma coordenadora do presídio de Vespasiano, que entregou o texto à diretora do local. “Eles não me disseram quais procedimentos foram feitos em relação ao relato escrito, mas me informaram que fizeram o encaminhamento necessário”.

Troca de nomes

Na tarde de terça-feira (21/2), os dois filhos mais velhos de Kátia foram encontrados com quadro de desnutrição em uma casa em BH . A Polícia Militar foi acionada por uma vizinha que percebeu as crianças abandonadas há três dias dentro do imóvel. Ela lhes ofereceu comida e água por uma fresta na parede da casa e, como nenhum parente apareceu durante o período, decidiu chamar os militares.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram as crianças sozinhas, magras e com as roupas sujas. O ambiente não apresentava condições básicas para alimentação e higiene pessoal.

O garoto mais velho contou à PM que ele e o irmão estavam sob tutela de uma avó de criação, mas ela saiu para uma consulta médica e não retornou. A mulher também os orientou a fornecer nomes falsos caso alguém tentasse contato. Segundo o menino de 9 anos, uma tia chegou a passar uma noite na casa, mas saiu e não voltou.

As crianças foram levadas para atendimento no Hospital Odilon Behrens, em BH, onde foram diagnosticadas com um quadro de desnutrição e febre. Elas estão sob cuidado de uma assistente social. Mais tarde, os militares retornaram ao hospital para saber do estado de saúde das crianças. Foi quando elas forneceram seus nomes reais e foi feita a identificação de que se tratavam de filhos de Kátia, que já estava presa.

Segundo Greg Andrade, a avó de criação citada pelos meninos no momento do resgate seria a mulher que aliciou a família para o lote em São Joaquim de Bicas e os manteve em cárcere privado. Ele explicou que toda a família, desde que começaram a viver no local, era tratado por nomes diferentes.

“Os meninos eram chamados de João e Gabriel, o pequeno que faleceu era chamado de Vitor, a menina era Vitória e a caçula não havia recebido nome fictício ainda", afirmou.