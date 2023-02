Mãe denuncia agressão à filha com autismo em Emei de BH

A mãe de uma menina com transtorno do espectro autista denunciou agressões à sua filha dentro da Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) do bairro Ipiranga, na Região Leste de Belo Horizonte . Segundo Karina Lima, na última sexta-feira (24/2), a criança, de 3 anos, chegou em casa com lesões “bem fortes e aparentes” nas coxas, costas e joelhos.