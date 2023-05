Mãe denuncia estupro de filha, mas é presa por maus-tratos a 3 meninas

Porém, quando os militares chegaram ao local, no bairro Alvorada, a mulher negou que tivesse acontecido algum crime sexual e relatou, segundo o registro da ocorrência, ter feito uso de cocaína, não sabendo informar o porquê de ter acusado o companheiro de estupro.

Ela também teria confirmado que usa drogas com frequência na presença das meninas. Enquanto conversava com os policiais, a mulher segurava uma das filhas de 2 anos no colo, que, conforme a PM, estava chorando e parecia assustada.

A outra criança de 2 anos estava com a roupa molhada de urina e sentindo frio, ainda de acordo com o registro da ocorrência. Além de várias peças de roupas espalhadas pelo chão da casa, os policiais encontraram garrafas de whisky e cerveja sobre a pia da cozinha.

Uma vizinha afirmou aos militares que a criança de 4 anos foi deixada com fome. Outras testemunhas confirmaram às autoridades que a mulher de fato é usuária de drogas e se envolve com frequência em brigas no meio da rua com o companheiro.

A mãe das meninas, inclusive, alegou ter sido agredida por ele, razão pela qual teria feito uso de cocaína no último domingo. O padrasto das crianças não estava na residência durante a abordagem e não foi localizado.