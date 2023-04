Mãe é indiciada por agredir os dois filhos no meio da rua

A agressão, em via pública, de uma mulher a duas crianças, de 2 e 4 anos, acabou levando a Polícia Civil a prender uma mãe, de 28 anos, nesta quinta-feira (20/4). Ela está sendo indicada por crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica. O fato ocorreu em Buenópolis, na Região Central do estado.

O crime ocorreu no dia 11 de abril. A mulher passava com as crianças em frente a um ponto bastante conhecido na cidade no Bairro Deraldo Alves. Segundo testemunhas, ela teria tentado sufocar a filha mais nova, enquanto a mais velha levou um tapa ao tentar conter a mãe. A mulher foi impedida de continuar as agressões pelas testemunhas.

Ao investigar a mulher, os policiais descobriram que o episódio de agressão não foi um caso isolado. Praticamente todos os vizinhos da família tinham conhecimento dos atos de violência cometidos pela suspeita contra as crianças.

Com a informação, a delegada Patrícia Godoy indiciou a suspeita pelo crime de lesão corporal, por duas vezes, bem como representou pela conversão da prisão da mulher em preventiva, diante da gravidade dos fatos.

As crianças foram encaminhadas ao Conselho Tutelar e foram consultadas no Centro de Saúde para que houvesse a certificação de que não tinham lesões. Elas foram entregues ao pai, que reside na zona rural e também era vítima dos atos de violência da suspeita.