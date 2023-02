Mãe tenta enganar PM levando drogas na mochila dos filhos

Uma mulher de 25 anos foi presa pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) durante a operação de Carnaval 2023, nas rodovias do estado, ao esconder uma porção de crack na mochila dos filhos.

O caso aconteceu nesta terça-feira (21/2), em Governador Valadares, na BR-259.

Conforme a PMMG, a equipe policial abordava ônibus intermunicipais, no trecho entre Governador Valadares a Aimorés.

"Em diálogo com os passageiros, foi percebido pelos militares que a mulher demonstrou certo nervosismo, o que gerou suspeita por parte da equipe", diz a PMMG.

Uma busca foi feita nas bagagens da mulher, do marido e dos dois filhos. Na bolsa das crianças foram encontradas seis pedras grandes de crack, equivalente a 200 pedras para venda.

"A autora foi presa e encaminhada para delegacia. Ela assumiu toda a posse da droga e relatou que iria receber R$100 para entregar na cidade de Itueta", completa a PM.

Como não foi comprovada a ligação do marido na participação do crime, ele foi liberado. As crianças de 3 e 5 anos, foram embora com o pai.