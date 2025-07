Maior apreensão de 2025: Polícia Civil intercepta 7,5 toneladas de maconha em Tupaciguara

Carga com cerca de 10 toneladas de maconha foi interceptada em Tupaciguara – Crédito: Polícia Civil/Divulgação

Uberlândia, Minas Gerais. Uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais resultou na maior apreensão de maconha registrada no estado em 2025. Cerca de 7,5 toneladas da droga foram encontradas escondidas em um caminhão interceptado no município de Tupaciguara, no Triângulo Mineiro. A carga vinha do Mato Grosso do Sul e era escoltada por um carro.

Três homens foram presos em flagrante durante a ação, realizada na tarde desta quinta-feira (3). Segundo a Polícia Civil, as investigações já vinham sendo conduzidas há alguns dias, e o grupo criminoso estava sendo monitorado.

Durante a abordagem, o motorista do caminhão tentou colidir contra uma viatura da polícia, na tentativa de fugir. Os agentes reagiram com disparos nos pneus, forçando a parada do veículo. Ninguém ficou ferido.

A droga foi encaminhada para perícia e os suspeitos estão à disposição da Justiça. A polícia continua investigando a origem e o destino exato da carga, além de possíveis conexões com outras quadrilhas do tráfico interestadual.

A operação foi considerada um marco no combate ao tráfico de drogas na região.