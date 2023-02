Maior parte das cidades-polo de MG aplica vacina bivalente na segunda-feira

Iniciada a campanha nesta semana, Montes Claros é uma das primeiras cidades de Minas Gerais a aplicar a vacina bivalente contra a COVID-19. Contudo, todas a cidades-polo poderão fazer o mesmo a partir da segunda-feira (27/2), quando as superintendências de saúde farão a liberação de doses para os municípios de sua região.

No Norte do Estado, Montes Claros iniciou a vacinação ainda na quinta-feira (23/2) em todas as salas de vacinação, basta que os grupos prioritários busquem se imunizar.

Na primeira fase, serão vacinadas pessoas a partir de 70 anos e também as que vivem em instituições de longa permanência a partir de 12 anos, além dos trabalhadores desses locais.

Conforme as orientações do Ministério da Saúde, todas as pessoas do grupo prioritário, independente dos números de doses de reforço já recebidas, devem receber o reforço com a Pfizer Bivalente. Para receber a imunização, é necessário o intervalo mínimo de 4 meses da última dose.

No Triângulo Mineiro Uberlândia e Uberaba anunciaram a vacinação a partir de segunda. O esquema também será de livre demanda, sendo 74 salas da vacinação em Uberlândia e mais de 30 em Uberaba.

Divinópolis, no Oeste do Estado, também informou que disponibilizará as vacina bivalente contra o coronavírus a partir das 8h na segunda.

No mesmo dia, Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, inicia a aplicação, mas centralizada na Sala Central de Vacinas, no Centro da cidades. Em nota, o Município informou que no decorrer da semana as doses também serão enviadas para as salas de vacinas das unidades de saúde e será feito o agendamento para imunizar aquelas pessoas que estão nas instituições de longa permanência.

Distribuição Patos de Minas, no Alto Paranaíba, iniciará a aplicação também no dia 27, mas a partir das 12h, em todos os postos de saúde. O horário está ligado à entrega das vacinas, que, segundo a maioria das Superintendências Regionais de Saúde (SRS) vão distribuir as doses na manhã do primeiro dia útil da próxima semana. Acesso rápido DistribuiçãoBivalente

Ainda que cidades como Varginha não tenham divulgado o cronograma da nova vacina, a SRS com sede na cidade do Sul informa que está prevista a distribuição de vacinas bivalentes aos 50 municípios de abrangência da superintendência na segunda, pela Rede de Frio Regional.

Bivalente

A Secretaria de Estado de Saúde recebeu 680,4 mil doses da vacina bivalente contra a COVID-19. A distribuição às SRS começou em 15 de fevereiro e termina nesta sexta-feira (24/2). Segundo a coordenadora Estadual do Programa de Imunizações da SES-MG, Josianne Gusmão, esses imunizantes já são eficazes contra novas variantes do vírus original da COVID.