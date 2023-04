Mais de 15 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas em Minas Gerais

O período chuvoso em Minas Gerais deixou mortos, feridos e centenas de pessoas desabrigadas e desalojadas. Um balanço, divulgado nesta segunda-feira (3/4), pela Defesa Civil Estadual, estima mais de 15 mil pessoas afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o estado.

Quase 300 municípios decretaram situação de calamidade ou emergência no último período chuvoso, iniciado em 21 de setembro do ano passado e encerrado na última sexta-feira (31/3). O número é 35% menor do que o registrado no período anterior, quando 450 cidades ligaram o alerta em decorrência das chuvas.

Leia também: Desabrigados pelas chuvas em Mariana vivem em estado precário em alojamento

A quantidade de pessoas desalojadas, que necessitam de abrigo público, e desabrigadas, aquelas que precisam ir para casa de parentes ou amigos, após os desastres, também caiu significativamente. De 60.593 desalojados do período chuvoso anterior, Minas registrou 12.858 ocorrências do tipo entre setembro de 2022 e março de 2023, uma queda de quase 80%. Enquanto o número de desabrigados caiu de 9.538 para 2.241.

O major Luís Antônio, superintendente de gestão de desastres da Defesa Civil Estadual, atribui a queda nos números a uma redução das chuvas no estado e ao trabalho de prevenção desempenhado pelo órgão. "O efeito das chuvas foi mais tranquilo no estado. Paralelo a isso, nós começamos as ações preventivas mais cedo", afirmou em coletiva de imprensa, realizada na manhã desta segunda-feira (3/4).

Apesar da estiagem, cidades mineiras ainda sofrem as consequências do período chuvoso e, nas próximas semanas, devem receber ajuda humanitária da Defesa Civil. "Ainda temos 100 municípios em estado de anormalidade, que irão receber nossas cestas básicas", conta o major.