Mais de 1,7 mil aposentados da PBH devem fazer recadastramento até o dia 31

Os aposentados e pensionistas que fazem aniversário neste de mês de maio devem realizar o recadastramento até o dia 31/5. Se o beneficiário perder o prazo, o pagamento será suspenso pela Prefeitura de Belo Horizonte , e só será retomado depois da regularização do recadastramento.

Para realizar o procedimento, o cidadão deve ir a qualquer unidade bancária do Bradesco, banco conveniado da prefeitura , com os documentos necessários. O recadastramento é obrigatório e este ano está substituindo a prova de vida.

A prefeitura recomenda que os interessados compareçam entre os dias 11 e 25 porque, neste período, o fluxo de pessoas é menor nas agências e o atendimento é mais rápido. A ação tem o objetivo de atualizar os dados cadastrais da população que conta com o benefício e evitar possíveis fraudes no recebimento por terceiros.

Ao longo do ano, mais de 20 mil aposentados e pensionistas deverão fazer o recadastramento. Neste mês, 1.726 pessoas devem realizar o procedimento para que seus salários não sejam suspensos e seus dados sejam atualizados.

I – Documento oficial de identificação válido e com foto;

II – Cadastro de Pessoa Física (CPF);

IV – Comprovante de residência atualizado, sendo aceitas contas de água, energia elétrica, telefone ou bancária, emitidas há, no máximo, seis meses.

Pensionista menor de 18 anos de idade deve comparecer acompanhado pelo responsável ou representante legal.

I – Documento oficial de identificação válido e com foto;

II – Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Ao final do atendimento, o comprovante deverá ser solicitado ao funcionário do banco. Ele é a garantia de que o recadastramento foi efetivado com sucesso