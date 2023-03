Mais de 20 bairros de BH ficarão sem água neste domingo (19); veja lista

Mais de 20 bairros de Belo Horizonte ficarão sem água neste domingo (19/3). Segundo a Copasa, o abastecimento será interrompido em razão de uma manutenção operacional.

A previsão é que o abastecimento seja retomado, de forma gradativa, no decorrer da noite do mesmo dia. A Copasa ressaltou ainda que os imóveis que possuem caixas d 'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.

Veja os bairros atingidos:

Alto Barroca, Aparecida, Barro Preto, Barroca, Bom Jesus, Bonfim, Calafate, Carlos Prates, Centro, Cidade Jardim, Coração de Jesus, Grajau, Gutierrez, Lagoinha, Luxemburgo, Pedreira Prado Lopes, Prado, Santa Lucia, Santo André, São Bento, São Cristóvão, Senhor dos Passos e Vila Paris.