Mais de 280 cavalos morrem após consumirem ração contaminada; Justiça revoga liberação de fábrica da Nutratta

Justiça revoga liberação de fábrica da Nutratta

Itumbiara, Minas Gerais. O número de cavalos mortos após consumirem ração contaminada produzida pela empresa Nutratta Nutrição subiu para 284. A atualização foi divulgada nesta terça-feira (22) pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), que mantém a suspensão total da produção e comercialização de rações da empresa, independentemente da espécie animal, até que todas as irregularidades sejam sanadas.

A Justiça também revogou uma autorização anterior que permitia a retomada parcial da produção e das vendas da Nutratta. A empresa segue impedida de operar até que comprove ao Mapa a correção de todas as falhas apontadas durante inspeções.

As investigações do caso apontam que a contaminação ocorreu devido à presença de resíduos de plantas do gênero Crotalaria na matéria-prima utilizada. A planta é conhecida por conter uma substância altamente tóxica aos animais, podendo provocar danos hepáticos e alterações genéticas, segundo o Ministério.

A primeira denúncia surgiu no dia 26 de maio, após a morte de cavalos em propriedades de São Paulo. Com o avanço das apurações, novos casos foram identificados em outras regiões. Em todos os locais vistoriados, os cavalos que adoeceram ou morreram haviam consumido produtos da Nutratta.

Inspeções realizadas na fábrica revelaram graves falhas nos processos de produção e no controle de qualidade, conforme relatório do Mapa. Os lotes já identificados como contaminados estão sendo recolhidos, enquanto análises laboratoriais seguem sendo feitas em outras amostras.

“Com a revogação, volta a valer a suspensão cautelar imposta pelo ministério, que proíbe a fabricação de rações para todas as espécies animais, até que a empresa comprove ao Mapa a correção de todas as irregularidades apontadas pela fiscalização, o que ainda não ocorreu até o momento”, informou o Ministério.