Mais de 50 blocos assinam manifesto em defesa da Serra do Curral

Mantendo a tradição de engajamento em temas relevantes, como ocorre em carnavais por todo o Brasil, mais de 50 blocos de Belo Horizonte assinaram um manifesto em defesa da Serra do Curral. A ação reflete uma série de atos em prol do patrimônio que ocorreram ao longo de 2022.

"A Serra do Curral é um patrimônio do povo mineiro e brasileiro. O que tem ali é muito mais do que minério. São as águas que abastecem nossa região, são as espécies que ali vivem. É nossa paisagem e nossa cultura", destaca o texto firmado pelos carnavalescos.

O bloco Então, Brilha! vai abrir uma bandeira na avenida dos Andradas, durante o cortejo, em defesa do patrimônio. Pena de Pavão de Krishna e Tico Tico Serra Copo farão itinerários em homenagem à serra.

Beiço do Wando, Bloco Circuladô, Chama o Síndico, Juventude Bronzeada, Unidos da Estrela da Morte, Volta Belchior e outros importantes nomes da festividade belo-horizontina terão bandeiras, adesivos e faixas sobre o tema.

Em dezembro passado, o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (Icomos-Brasil), associado à Unesco, lançou um alerta patrimonial global visando destacar a importância do tombamento da Serra que é um dos símbolos da capital mineira.