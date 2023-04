Mais de R$ 60 mil são roubados de uma Kombi na Grande BH

Uma Kombi que levava R$ 61 mil foi assaltada por quatro homens enquanto passava pela ponte do Rio das Velhas, no bairro Borges, em Sabará, na Grande BH, na noite dessa sexta-feira (28/4).

O veículo pertence a uma distribuidora de alimentos, e o dinheiro era destinado ao pagamento de funcionários.

A quadrilha parecia conhecer o transporte do dinheiro. Conforme a polícia, um dos suspeitos do crime é o ajudante que estava na Kombi na hora do assalto.

Outro suspeito é um ex-funcionário da companhia demitido há pouco tempo.

A Polícia Militar conseguiu localizar o veículo na BR-381, prender os criminosos e recuperar a quantia roubada.

Dois assaltantes estavam em uma casa na região, e duas armas foram apreendidas. O mentor do crime foi identificado e detido.

Os presos foram levados para a Delegacia de Plantão de Sabará.