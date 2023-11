Mais de R$5 milhões serão investidos em construção de nova escola em Capinópolis

Mais de R$5 milhões serão investidos na obra, que vai atender alunos das proximidades | Foto: Paulo Braga / Tudo Em Dia Drones

Capinópolis, Minas Gerais. Em um compromisso sólido com o desenvolvimento da sociedade capinopolense e o aprimoramento do futuro da Educação, o Governo Municipal de Capinópolis iniciou a construção de uma nova escola no Bairro Semiramis.

Segundo a prefeitura de Capinópolis, serão investidos R$3,8 milhões de recursos da Secretaria de Estado da Educação do Governo de Minas, e contrapartida de R$1,3 milhão de reais por parte do Governo de Capinópolis — totalizando cerca de R$5,1 milhões.

As obras já tiveram início no Bairro Semiramis, próximo à saída para o trevo de acesso à Canápolis e Cachoeira Dourada.

A escola comporta o ensino fundamental de 1º ao 5º ano. Segundo Iracilda Duarte, secretária de Educação e Cultura, a escola atenderá os alunos da localidade, devido ao zoneamento.

“A escola vai atender os alunos por zoneamento, ou seja, aqueles que moram mais perto, vão ter a oportunidade de estudar lá, facilitando a vida tanto deles quanto à vida dos pais. Com a passagem dos alunos de 1º ao 5º ano para o município, os alunos que eram do zoneamento da escola Governador Juscelino, passaram todas para a Escola Higino Guerra, Tancredo e Aurelisa, ou seja, ficaram muito longe”, destacou a secretária de Educação e Cultura.

“A construção desta escola reflete a compreensão da importância vital da educação como alicerce para o progresso de Capinópolis. A educação, que priorizamos desde o início do nosso mandato, é a chave que abre as portas do conhecimento e possibilita moldar um futuro melhor”, disse Cleidimar Zanotto, reforçando o compromisso com o desenvolvimento educacional.

Investimentos no ensino superior e profissional

Além de garantir a qualidade do ensino básico na cidade, o Governo de Capinópolis também investe no ensino superior e profissional. Além do pagamento de bolsas de estudos, cerca de 400 alunos são transportados diariamente para Ituiutaba, onde frequentam faculdades e o Iftm, de ensino profissionalizante.

De 2022 a 2023, o Governo Municipal também firmou parceria para cursos profissionalizantes por meio da parceria com o Senac. Foram proporcionados cursos de Administração, Recursos Humanos e Técnico de Segurança do Trabalho.