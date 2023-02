Mais um crime atribuído à guerra do tráfico no Barreiro

Mais um assassinato ocorrido na Vila Cemig, região do Barreiro, zona oeste de Belo Horizonte, na noite de terça-feira (21/2). Desta vez, a vítima foi Luiz Júnior dos Santos, o “Juninho”, de 28 anos.

O crime é atribuido à guerra de gangues na disputa pelo tráfico de drogas. Luiz levou 13 tiros. Uma mulher, de 19 anos, também foi atingida pelos disparos. Ela foi levada para o Hospital metropolitano de Contagem e não corre risco de vida.

[SAIBAMAISA Vila Cemig é dominada por duas facções, Demônios da Vila Cemig e Unidos da Faisão. Segundo a Polícia Militar (PMMG), a vítima era gerente dessa última gangue. Apesar da disputa entre as duas facções, a polícia investiga também a possibilidade de um racha interno por cargos de destaque na Unidos da Falcão.

O crime ocorreu na Rua Faisão e, de acordo com a Polícia Militar, a mulher que ficou ferida passava pelo local no momento em que acontecia a execução. Ela é considerada uma importante testemunha do crime e deverá ser ouvida tão logo seja liberada do hospital.