Manifestantes ateiam fogo em pneus e interditam Anel Rodoviário em BH

A pista do Anel Rodoviário sentido Vitória, na altura da Subestação da Cemig, próxima à entrada do bairro Buritis, na região Oeste, em Belo Horizonte , está interditada devido a uma manifestação que começou no início da noite desta quarta-feira (17/5). O congestionamento no local já chega a 6 km.

De acordo com a Via 040, concessionária que administra o trecho da BR-040, a interdição acontece no KM 540. Apesar disso, o fluxo na pista sentido Distrito Federal está liberado.

Até o momento, não se sabe quais as reivindicações dos manifestantes. Imagens que circulam nas redes sociais mostram pneus sendo queimados.

A reportagem procurou a Polícia Militar Rodoviária, responsável pelo policiamento no Anel Rodoviário, mas até a publicação desta matéria não obteve resposta.