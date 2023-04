Manifestantes do MST protestam na sede do Incra em BH

Uma manifestação de integrantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) está ocorrendo nesta segunda-feira (17), em frente à sede do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).

De acordo Wagner Vieira, membro da diretoria estadual do MST, a reivindicação principal do movimento é a reestruturação da superintendência do Incra, cujos componentes foram indicados no governo do ex- presidente Jair Bolsonaro (PL).