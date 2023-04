Manifestantes fazem homenagem para ciclista morta em Minas

Um pedido a todos os motoristas de veículos motorizados para que tenham mais respeito com os ciclistas no trânsito. Este foi o apelo feito durante uma manifestação realizada em Bocaiúva, no Norte de Minas , em protesto contra a morte da microempresária Jéssica Francine Pereira, que perdeu a vida depois de ser atropelada por uma carreta quando andava de bicicleta no acostamento da BR-135.

O ato foi realizado na tarde desse domingo (23/4). Os manifestantes (pedestres e ciclistas) fizeram uma passeata, indo da praça central da cidade até o ponto da BR-135 (km 409), próximo à saída de Bocaiúva para Montes Claros, onde Jéssica Francine foi atropelada na manhã de 11 de abril.

Durante a manifestação, foram exibidas faixas e cartazes, pedindo respeito e segurança aos amantes do pedal. “Ciclista não é obstáculo. Ele faz parte do trânsito. Respeite-o”, foi a frase de uma das faixas exibidas.

Houve também um “minuto de silêncio” e outras homenagens para Jéssica Francine, que, além de ciclista, era uma grande incentivadora da prática esportiva. Ela conquistou muitas medalhas em competições amadoras da modalidade.

“Fizemos um apelo para que os motoristas respeitem, não somente os ciclistas, mas também os pedestres e corredores, que usam as vias nas cidades e as margens das rodovias”, afirmou a ciclista Dayane Prates, uma das participantes da manifestação.

Dayane salientou que a proposta dos amantes do pedal de Bocaiúva é despertar a atenção de moradores de outras cidades brasileiras para terem mais cuidado com os ciclistas. “Queremos mobilizar e conscientizar o Brasil inteiro para que o trânsito seja seguro para todos, incluindo os ciclistas e pedestres, que também são cidadãos e pagam impostos ”, afirmou a moradora.

Ela também faz um apelo para que as leis sejam mais duras com motoristas de veículos envolvidos em atropelamentos e outros acidentes.

“A culpa não pode ser considerada como sendo exclusiva do ciclista”, afirma Dayane, pedindo o fim da impunidade contra os motoristas infratores.

Ela lembra que, no Brasil, diariamente se tem notícias de atropelamentos de ciclistas e de pedestres, tanto em deslocamentos para o trabalho como na prática de atividades físicas.

Esta realidade foi demonstrada em reportagem do Estado de Minas, que revelou que, no país, diariamente são registradas em torno de sete mortes de ciclistas em acidentes de trânsito, segundo levantamento do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde.

Os últimos dados disponíveis do Ministério da Saúde mostram uma taxa média de 0,6 morte de ciclistas por cada 100 mil habitantes no Brasil, o mesmo percentual de Minas Gerais.