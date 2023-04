Manifestantes queimam catraca de papel em frente a prédio da PBH

O primeiro protesto contra o aumento da tarifa dos ônibus de Belo Horizonte , que passou de R$ 4,50 para R$ 6, aconteceu na noite desta terça-feira (25/4), na avenida Afonso Pena, em frente ao prédio da prefeitura da capital. Divulgado pelo movimento Tarifa Zero, o ato partiu da Praça Sete e seguiu em direção à sede do executivo.

Sob os gritos de “poder para o povo” e “poder do povo”, centenas de manifestantes pediam a revogação da nova tarifa do transporte público, que é considerada a mais cara do país. Já em frente ao prédio da PBH, os participantes atearam fogo em uma escultura que simbolizava as catracas dos coletivos.

Durante o ato, o trânsito sentido contrário à rodoviária foi bloqueado. A concentração começou por volta das 18h e se dissipou às 20h. A Guarda Civil Municipal participou da ação para garantir a segurança de todos.

O anúncio do aumento da passagem foi feito na última quarta-feira (18/4) pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Segundo o Executivo, o reajuste fica em vigor até a apreciação do Projeto de Lei 538/2023 na Câmara Municipal (CMBH). A proposta prevê um subsídio de mais de R$ 476 milhões às concessionárias de ônibus. Segundo a prefeitura, caso o valor seja aprovado, haveria a manutenção da tarifa em R$ 4,50.

O PL em questão foi recebido com críticas pelos vereadores da capital, que querem que contrapartidas sejam exigidas das empresas para benefício dos passageiros. O projeto está parado na Câmara, enquanto vereadores discutem, ao menos, duas formas de evitar que o aumento da tarifa seja levado a cabo.

Negociação

O texto proposto por Gabriel aponta que a aprovação do PL determina a tarifa principal da cidade no valor antigo de R$ 4,50, além de medidas como o corte do subsídio em viagens que aconteçam sem ar condicionado e condições básicas de manutenção e limpeza.