Máquinas agrícolas roubadas em Minas Gerais são recuperadas pela PRF em Goiás

Dois tratores roubados na madrugada desta sexta-feira (27) foram recuperados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde de hoje na BR-452, em Rio Verde, região sudoeste de Goiás.

As máquinas agrícolas, um trator Massey Ferguson e um Ford, viajavam em um caminhão Ford Cargo, baú, com placas clonadas que tinha como batedor um Chevrolet Ônix onde viajava um casal.

Tudo começou quando uma equipe da PRF que estava em fiscalização de rotina abordou o caminhão, juntamente com o veículo de passeio.

Após fiscalizar os veículos, os agentes constataram que seus ocupantes estavam muito nervosos e prestaram informações contraditórias.

Em seguida, durante a fiscalização, os policiais encontraram, no compartimento de carga do caminhão, dois tratores sem documentação fiscal.

Ao consultar os sistemas integrados da PRF, os agentes constataram através do Sinal Agro, ferramenta que tem a finalidade de agilizar a comunicação de furtos e roubos no campo, um roubo de máquinas agrícolas em uma propriedade rural localizada no Triângulo Mineiro.

Após entrar em contato com a Polícia Civil em Minas Gerais, os agentes constataram que as máquinas agrícolas pertenciam à propriedade rural que foi assaltada.

O motorista do caminhão (29), o condutor do veículo de passeio (37) e a passageira (29), o caminhão e o Chevrolet Ônix foram encaminhados para a Central de Flagrantes em Rio Verde.