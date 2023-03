Marido é suspeito de atropelar esposa no Anel Rodoviário

Uma mulher foi morta por atropelamento na madrugada desta quinta-feira (2//3) no Anel Rodoviário, altura do Bairro Olhos D’Água, na Região Oeste de Belo Horizonte, no sentido Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atropelada pelo próprio marido, que estava dirigindo um caminhão. O homem fugiu do local após atingir a esposa.

O caso está sendo tratado como feminicídio.

A perícia esteve no local e o corpo da mulher foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

A ocorrência ainda está em andamento e, até o momento, ninguém foi preso.