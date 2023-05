Marília Mendonça: família será a primeira a saber o que causou acidente

A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou que em breve será divulgado o resultado da investigação sobre o acidente que matou a cantora Marília Mendonça. O acidente, que deixou outras quatro vítimas, ocorreu em 5 de novembro de 2021 em Piedade de Caratinga, na Região do Rio Doce.

De acordo com as informações apuradas, a apresentação do relatório de investigação será realizada aos familiares e os representantes legais na próxima segunda-feira (15/5) de maneira exclusiva. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da FAB, ficou encarregado das investigações.

Além disso, o relatório também será disponibilizado no site do Cenipa e no Painel Sipaer para acesso do público

Nota da FAB:

"Em respeito aos familiares das vítimas envolvidas no acidente aeronáutico ocorrido com a aeronave de matrícula PT-ONJ, em 5 de novembro de 2021, no município de Piedade de Caratinga (MG), o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) realizará, no próximo dia 15 de maio de 2023, uma apresentação exclusiva aos familiares das vítimas e/ou seus representantes legais devidamente indicados.





Após a referida apresentação, o Relatório Final será disponibilizado no site do CENIPA, no menu “Relatórios Finais”, bem como no Painel SIPAER, como forma de promover o amplo acesso e transparência das informações investigadas por este Centro a toda sociedade."

O acidente

A queda ocorreu a apenas 4 quilômetros do aeroporto de Caratinga, onde Marília Mendonça faria show no mesmo dia.

O avião que levava a artista e parte da equipe saiu do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, às 13h02. Os primeiros chamados para o Corpo de Bombeiros dão conta que a aeronave caiu por volta das 15h30, após quase duas horas e meia de voo. A queda ocorreu em um curso d'água, próximo ao acesso pela BR-474.