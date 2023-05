Marinha faz maior operação militar em MG na região de Furnas

A Marinha do Brasil realizará a maior operação militar já vista em Minas Gerais, que começa amanhã (9/5) e vai até 23/05. O treinamento, com mais de 1,3 mil fuzileiros navais e diversas aeronaves, acontecerá em municípios do Sul de Minas. O propósito é possibilitar o treinamento de Unidades da Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE) e da Força Aeronaval em Operações Ribeirinhas, de Paz e Interagências em coordenação com o Estado de Minas Gerais e outros órgãos.

Nos dias 15 e 16/5 (segunda e terça), haverá Demonstrações Operativas no Lago de Furnas. No primeiro dia, acontecerão as atividades relacionadas às Operações Ribeirinhas e ao desdobramento de uma Força de Paz de Emprego Rápido (uma Quick Reaction Force – QRF no contexto da ONU/Organização das Nações Unidas). Na oportunidade, serão desenvolvidos treinamentos de Assalto Ribeirinho, Ação de Patrulha Naval, Transposição de Curso d’Água, Hello Casting (salto de militares na água a partir de uma aeronave), além de missões de combate envolvendo aeronaves da marinha, como os AF-1B Skyhawk.



Já no segundo dia, acontecerão demonstrações do Grupo Especial de Retomada e Resgate (GERR), na Usina de Furnas, e atividades que envolvam acidentes com múltiplas vítimas, incluindo descontaminação química e evacuação para hospitais. Merece ainda destaque, o treinamento de emprego do Pelotão de Engajamento da QRF, uma fração constituída por 50% de militares do sexo feminino, nos moldes preconizado pela ONU.

Os fuzileiros navais também realizarão uma Ação Cívico-Social (ACISO), com palestras, atendimentos médicos, apresentação de banda e cães de guerra, além de apresentar mostruário de materiais da Marinha na cidade de São José da Barra, Sudoeste de Minas, de 13 a 15 de maio, sendo a data principal o sábado (13/05).



A Força Naval participará do Desfile Cívico e da Missa Solene pelo aniversário da cidade de Passos-, em 14 de maio (domingo).