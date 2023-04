Massa de ar frio vai chegar a BH?

Após dias de muito sol e calor, uma massa de ar frio chega a Belo Horizonte e derruba a temperatura a partir desta quinta-feira (20/4). A frente fria, no entanto, não avança até o fim de semana e os termômetros voltam a subir no sábado (22/4), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A massa de ar será responsável por trazer as menores mínimas já registradas desde o início do ano. Apesar disso, o frio será mais ameno em Belo Horizonte. Na quinta-feira (20/4) é esperado mínima de 18ºC e máxima de 27ºC. Já na sexta, a temperatura mínima cai para 15ºC, e a máxima persiste nos 27ºC.

"Essa frente está se formando e vai avançar nos próximos dias. Provavelmente será a menor temperatura do ano, mas será uma passagem bem rápida. A previsão é de que a frente fria dure apenas dois dias e já no sábado a temperatura volte a subir", explica Anete Fernandes, meteorologista do Inmet.

Temperaturas caem em MG

As baixas temperaturas serão sentidas com mais intensidade no Sul de Minas, com declínio gradual da temperatura em até 10 graus a partir de quarta-feira (19/4). Monte Verde, por exemplo, tem previsão mínima de 14ºC para quarta-feira e deve chegar a 5ºC na sexta.

"Não será um frio como já tivemos em outros anos, mas é um declínio acentuado e gradual a partir de quarta-feira", explica Anete. O município de Maria da Fé, também no Sul de Minas, deve seguir o exemplo de Monte Verde e registrar mínima de 6ºC no Dia de Tiradentes.

No Triângulo Mineiro, assim como em Belo Horizonte, a frente fria deve ser mais amena. Em Ituiutaba, a previsão é que a mínima tenha uma queda de 8 graus, no intervalo entre quarta e o feriado, com mínima na casa dos 11ºC na sexta-feira.

As baixas temperaturas não vão atingir o Norte de Minas. Nessa região, a semana será de calor, com máxima acima de 36ºC. "O Norte vai apresentar uma queda na máxima, mas por conta do aumento das nuvens. A frente fria irá chegar nessa região do estado", aponta a meteorologista do Inmet.

Frente fria em todo Brasil

Vários estados do país devem registrar uma queda de temperatura nesta semana, segundo o Inmet. Um ciclone extratropical irá empurrar a massa de ar frio para o Norte do Brasil, atingindo o Centro-Oeste e o Sudeste.

Isso deve causar uma medição das mínimas e máximas mais baixas de 2023.

O Inmet, no entanto, não confirma a previsão de geada para o Sul de Minas. "Ainda não é muito certo. Apesar de intensa, essa frente fria não vai durar muito. Vai ser uma passagem rápida", explica Anete Fernandes, meteorologista do Inmet.