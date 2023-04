Medicamentos controlados apreendidos sem receita e nota em ônibus

Durante uma blitz, no quilômetro 458 da BR-381 (Anel Rodoviário), em Belo Horizonte, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) abordou um ônibus de transporte coletivo que partiu da rodoviária da capital mineira com destino a Governador Valadares, e prendeu R.P.T.. O homem tinha com ele 586 caixas de remédios controlados sem receita e sem nota fiscal.

Os patrulheiros tiveram a atenção despertada pelo nervosismo e inquietação de um passageiro. Indagado sobre sua bagagem, alegou que tinha uma mochila, que estava com ele e outras três malas, no bagageiro. Os patrulheiros decidiram, então, vistoriar as malas.

E, ao abrirem as malas, encontraram os remédios Clonazepam, Sertralina, Diazepam, Alprazolam, Tramadol, entre outros. O homem alegou aos patrulheiros que estaria apenas fazendo um favor para um cidadão que o abordou na rodoviária de Belo Horizonte, e que não recebeu nenhuma contraprestação para o transporte dos medicamentos. Segundo o suspeito, os medicamentos seriam entregues a um conhecido de nome Antônio que não é seu parente.

Sem carteira e com cocaína

Já no quilômetro 195 da MGC-265, em Barbacena, durante uma fiscalização foi abordado um veículo em que o condutor, identificado pelo nome de Nathan, não era habilitado.

No carro estava também uma mulher, Elizabeth. Os policiais pediram que ela desembarcasse, o que foi atendido. Numa revista dentro do veículo, foi encontrada uma sacola, onde havia nove pinos de cocaína.

O Sr. Nathan e a Sra. Eliziane foram conduzidos até a autoridade policial, sendo mantida a integridade física e garantido os direitos constitucionais. Na delegacia, o motorista contou que a droga seria para uma festa que estaria ocorrendo num clube. Ele ficou preso.