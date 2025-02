Prefeitura de Ituiutaba viabiliza instalação do curso de Medicina da UFU no Campus Pontal

Sem tempo ara ler – matéria resumida:

A Prefeitura de Ituiutaba anunciou avanços para a implantação do curso de Medicina na UFU Campus Pontal. O curso necessita de cerca de R$ 7 milhões para laboratórios, docentes e infraestrutura. A prefeita Leandra Guedes, junto com os deputados Weliton Prado e Elismar Prado, realocaram recursos para este fim. O anúncio ocorreu em coletiva de imprensa com várias autoridades nesta sexta-feira , 31 de janeiro.

O curso tem previsão de início em 2026, com a criação de 54 novas vagas para servidores, sendo 50 para docentes e 4 para técnicos administrativos.

Curso de medicina na UFU/Pontal tem previsão de início em 2026

Matéria completa:

A Prefeitura de Ituiutaba anunciou um importante avanço na implantação do curso de graduação em Medicina no Campus Pontal da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

Aprovado pelo Conselho Universitário da instituição (Consun/UFU), o curso depende da captação de recursos para a estruturação de laboratórios, contratação de docentes e técnicos, além da adequação dos espaços físicos. O investimento necessário é estimado em cerca de R$ 7 milhões.

Diante da urgência em viabilizar o início das atividades em 2026, a prefeita Leandra articulou com os deputados Weliton Prado e Elismar Prado o remanejamento de recursos anteriormente destinados a outro projeto, cuja execução será replanejada.

O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, 31, no auditório do CEMAP, com a participação da prefeita Leandra Guedes, do deputado federal Weliton Prado, do deputado estadual Elismar Prado, do vereador Vinicius Melo, além de servidores da UFU, lideranças regionais e secretários municipais.

De acordo com a prefeita Leandra, do montante necessário, R$ 6 milhões são provenientes de emendas do deputado estadual Elismar Prado, enquanto o deputado federal Weliton Prado garantiu o repasse de mais R$ 1 milhão. “A saúde sempre foi e sempre será nossa prioridade. O curso de Medicina na UFU marcará um novo tempo na formação de médicos e fortalecerá ainda mais a nossa saúde pública”, enfatizou a prefeita.

Weliton Prado destacou o trabalho realizado ao longo dos últimos anos para a criação e expansão do campus da UFU em Ituiutaba, ressaltando a importância dos investimentos já feitos, como a construção do complexo esportivo, que se tornou uma realidade graças a emendas parlamentares. “Agora, com o anúncio dos recursos destinados ao curso de Medicina, reafirmo nosso compromisso em continuar atuando para garantir a estrutura necessária e viabilizar o primeiro vestibular já no início de 2026”, disse o deputado.

Elismar Prado ressaltou a relevância da destinação dos recursos para a implantação do curso de Medicina da UFU em Ituiutaba, destacando que essa conquista representa a continuidade de uma luta de 12 anos iniciada com a criação do Campus Pontal. “A importância do curso é enorme para Ituiutaba, para os estudantes e toda a região, que serão beneficiados com a ampliação do ensino superior e o fortalecimento da área da saúde”, afirmou o deputado.

Para formalizar essa destinação, a Procuradoria-Geral do Município elaborou um projeto de lei que autoriza a destinação de recursos da Prefeitura de Ituiutaba para a UFU/Campus Pontal.

O objetivo é garantir a aplicação dos recursos na estruturação do curso, especialmente na construção do laboratório de simulação realística, essencial para a formação médica.

O projeto de lei precisa ser aprovado pelos vereadores na Câmara Municipal para que a parceria entre as instituições seja oficializada.

Com o curso de Medicina na UFU Pontal, a expectativa é a criação de 54 novas vagas para servidores, sendo 50 para docentes e 4 para técnicos administrativos.

As atividades acadêmicas ocorrerão em tempo integral, com aulas práticas em laboratórios do Campus Pontal e treinamentos nas unidades básicas de saúde (UBS) do município, especialmente nas unidades de Saúde da Família, no Hospital São José e em outros hospitais da região.

A criação do curso é resultado de um esforço conjunto entre a UFU, a Prefeitura de Ituiutaba e o Governo Federal, consolidando a cidade como um polo de formação na área da saúde.