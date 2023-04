Médico do IMO conta sua versão da cirurgia plástica que acabou em morte

Após complicações na cirurgia plástica que resultaram na morte da técnica de enfermagem Gleyciane Alves Maciel Brito, de 38 anos, e a repercussão na mídia, o médico responsável pela cirurgia, Dr. Lucas Mendes, publicou na sua conta pessoal do Instagram uma série de vídeos contando a sua versão do ocorrido. As publicações foram feitas na quarta-feira (26/4).

O médico operou Gleyciane no Instituto Mineiro de Obesidade (IMO).

Inicialmente, o médico declarou solidariedade à família da sua ex-paciente. “Eles perderam alguém da família e eu perdi uma paciente. Quem me conhece sabe que toda paciente é, para mim, como se fosse da família”, diz no vídeo.

“Eu e minhas pacientes andamos de mãos dadas nesses riscos, do início até o fim”, comentou o Dr. Lucas no segundo vídeo publicado no Instagram. "Não é para normalizar, mas Deus quis que eu passasse por mais essa prova na minha vida”, continuou.

“Todos os maiores cirurgiões plásticos de Belo Horizonte já tiveram óbitos, mas ninguém viu na mídia”, complementou o médico, após citar exemplos de complicações pós-cirúrgicas e explicar que em cirurgias plásticas podem haver complicações, como em qualquer área da medicina. “Todas as minhas pacientes sabem que entraram no meu consultório, conscientes de todos os riscos cirúrgicos".

Entenda

A mulher, de 38 anos, morreu na madrugada de terça-feira (25/4) após ser submetida a uma abdominoplastia e uma lipoaspiração no Instituto Mineiro de Obesidade (Instituto IMO).

Quem a operou foi o médico-cirurgião Lucas Mendes e esta não é a primeira vez que uma paciente morre por complicações de cirurgias feitas por ele. Em 2021, Lidiane Aparecida Fernandes Oliveira, de 39, também morreu nas mesmas condições. Por causa disso, ele foi denunciado pelo MPMG.

Em nota sobre o novo caso, o Conselho Regional de Medicina (CRM-MG) informou que vai instaurar os procedimentos administrativos necessários à apuração dos fatos. A Polícia Civil de Minas Gerais também instaurou um inquérito para investigar as causas da morte da paciente.

*Estagiária sob supervisão