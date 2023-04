Médico é condenado por cobrança irregular a pelo menos 30 pacientes

Um médico foi condenado em dois processos pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais ( TJMG ) por ter aplicado golpe em, pelo menos, 30 pacientes no Hospital Santa Isabel, em Ubá, na Zona da Mata Mineira.

Os processos foram frutos de investigação do Ministério Público de Minas. O primeiro investigou a cobrança irregular para consultas no pronto atendimento do hospital. Quem pagasse, passava na frente da fila. A cobrança, segundo o Ministério Público (MP), é irregular porque o atendimento era feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Neste processo, o médico foi condenado a cinco anos de prisão em regime semiaberto.

A segunda condenação foi por causa de cobrança indevida em partos . Segundo o MP, o médico cobrava pelas cesáreas, que eram realizadas no plantão do médico no hospital e conveniadas pelo SUS. Ou seja, ganhava dinheiro em procedimentos que eram bancados pelo SUS. Neste processo, o médico foi condenado a cinco anos e três meses de prisão em regime semiaberto.

Estado de Minas não conseguiu contato com a defesa do médico. Como o nome do médico não foi divulgado, a reportagem do jornal não conseguiu contato com a defesa do médico.

Prisão

Segundo o Ministério Público, o médico já foi preso em 2019, na Operação Sala Vermelha, também por suspeitas de cobrar por procedimentos feitos pelo SUS.