Mega-Sena acumulada sorteia R$ 65 milhões nesta quarta

Apostadores têm até às 19h desta quarta-feira (30) para concorrer à Mega-Sena, que tem prêmio acumulado estimado em R$ 65 milhões, já que ninguém acertou as seis dezenas no último concurso. O sorteio deste do concurso 2544 ocorre na noite desta quarta, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

No concurso anterior, 138 pessoas acertaram cinco números e receberão R$ 29.679,12. Já 7.475 apostadores acertaram cinco números e receberão R$ 782,74.