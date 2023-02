Menina de 2 anos morre dentro de tanquinho ligado em Minas

Uma cena corriqueira em muitas casas brasileiras acabou virando uma tragédia para uma família em Minas Gerais. Uma menina de 2 anos morreu afogada ao cair em um tanquinho de lavar-roupas, ligado, nessa segunda-feira (20/02), em Campanha, no Sul de Minas.

A mãe lavava roupas enquanto a criança brincava perto dela. Conforme a Polícia Militar, havia um banquinho perto do tanque. A mãe saiu por pouco tempo para atender uma pessoa que estava na porta da casa, e o pai falava com o irmão da criança ao telefone.

Quando a mãe retornou, encontrou a menina dentro do tanquinho.

Corpo de estudante é encontrado boiando no Lago de Furnas De acordo com a Polícia Militar, o pai tentou fazer respiração boca a boca, sem sucesso A menina, Ludmylla Ximenes Reis, foi levada pelos pais ao pronto atendimento, onde acabou morrendo.

A menina apresentava lesões na cabeça e na face, possivelmente causadas pelo motor do tanquinho, acredita a PM.

O corpo de Ludmylla foi levado para o IML (Instituto Médico-Legal) de Três Corações. A Polícia Civil vai investigar o caso.