Menina de 7 anos prende braço na porta de carro e mobiliza bombeiros em BH

Uma menina de 7 anos ficou com o braço na porta de um automóvel no início da tarde desta quinta-feira (9/3), em Belo Horizonte , e mobilizou o Corpo de Bombeiros

Quando os militares chegaram ao local, a criança estava com o braço preso no puxador da porta do veículo. Os militares conseguiram soltá-la sem provocar lesões.

Como a menina não tinha ferimentos, não foi necessária a condução para uma unidade hospitalar.