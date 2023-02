Menina morre afogada enquanto brincava em cachoeira com a família em MG

Uma adolescente de 13 anos morreu afogada enquanto nadava com familiares na Cachoeirinha do Pinheirinho, em Monte Santo de Minas, no Sul de Minas, na tarde de domingo (26/2).

A adolescente estava com um primo, de 14 anos, que também se afogou, mas foi socorrido com vida, e outros quatro familiares. De acordo com testemunhas, as duas vítimas não sabiam nadar e foram arrastadas pela força da água.

Os familiares conseguiram tirar o menino do local, mas a menina ficou mais tempo submersa. Minutos depois, banhistas conseguiram retirar a menina da água. Ainda assim, com os primeiros socorros, não foi possível salvar a garota.

Em um veículo particular, o menino foi levado ao hospital para atendimento. O corpo da adolescente passou por necropsia da Polícia Civil. Toda a família é de Monte Santo de Minas.