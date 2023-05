Meningite C: BH voltará a vacinar pessoas acima de 16 anos

Moradores de Belo Horizonte com mais de 16 anos poderão se vacinar contra meningite C a partir da próxima segunda-feira (8/5). As doses serão aplicadas até o dia 30 de julho, podendo ser finalizada antes da data, conforme disponibilidade de imunizantes.

As vacinas estarão disponíveis em todos os centros de saúde da capital. Vale ressaltar que a aplicação é temporária, e é necessário ter cadastro na unidade escolhida. O registro pode ser feito na chegada ao local.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o cadastro faz parte de um procedimento de rotina e é uma exigência do Ministério da Saúde para o registro das doses aplicadas no município. Além disso, ele auxilia na inclusão das informações na plataforma ConecteSUS.

A aplicação da vacina contra a meningite C segue sendo aplicada em crianças, adolescentes e trabalhadores da área da Saúde que ainda não foram vacinados. O imunizante também é ofertado para pessoas imunossuprimidas, em situações específicas. Nesses casos, o paciente deve apresentar relatório médico que comprove a condição de saúde, e a aplicação da dose é realizada no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE), após avaliação por profissional da unidade.

“É importante reforçar que não há contraindicação em tomar, no mesmo dia, a vacina contra a meningite C e outros imunizantes, como a vacina da COVID-19 e da gripe”, ressaltou a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

Meningite

A meningite meningocócica é causada pela bactéria Neisseria meningitidis (meningococo), caracterizada por ser uma infecção das membranas que recobrem o cérebro. O sorogrupo mais frequente no país é o C, e, por isso, a vacina foi incluída em 2010 no Calendário Nacional de Vacinação da Criança, pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Desde então, o número de casos de todos os tipos de meningite caiu quase três vezes no país, e o de casos do tipo C diminuiu quase quatro vezes.

Entre os sintomas da doença está, principalmente, a rigidez na nuca – quando a pessoa não consegue encostar o queixo no tórax, não por dor, mas por rigidez. Além disso, febre, dor de cabeça, mal-estar, náusea e vômitos, sensibilidade à luz, dores intensas ou dores nos músculos, articulações, peito ou barriga, manchas na pele, respiração rápida e calafrios são indícios de meningite.

Além da letalidade, as sequelas da doença também podem causar preocupações. Entre elas estão surdez, alterações neurológicas, amputação de membros e cicatrizes na pele.