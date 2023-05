Menino autista, de 8 anos, lança livros e recebe premiações internacionais

Mesmo com pouca idade, Vittório Anthony Apps, de apenas oito anos, já tem três livros publicados e várias premiações. Diagnosticado com autismo, o escritor mirim nasceu em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, mas atualmente mora em Curvelo, na Região Central do estado, com sua família. Ele é o único filho da atriz e produtora cultural curvelana Walkiria Apps e do engenheiro Anthony Apps, nascido na Inglaterra.

No próximo dia 14 de maio, durante a 78ª Exposição Agropecuária e Industrial de Curvelo,Vittório Anthony vai fazer o lançamento de nova edição do seu terceiro livro “As Estrelas do Espaço”, com ilustrações para colorir. Na mesma oportunidade, também será distrubuída, gratuitamente, uma cartilha sobre os direitos dos autistas.

Os outros dois livros do autor mirim são “A Superturma” (2020) e “Os Pinguins de Madagascar” (2021). Cerca de 20 mil exemplares do livro “As Estrelas do Espaço” já foram distribuídos para crianças das escolas de Curvelo, Corinto e outras cidades da região.

Vittório Anthony já recebeu distinções internacionais. A primeira delas foi em Paris, o Prêmio Personalidade 2022, entregue em solenidade em anexo do Museu do Louvre e concedido pela editora brasileira Mágico de Oz, com representação na capital francesa. Neste ano, a premiação veio de Londres, por indicação da Associação Internacional de Escritores e Artistas (Literarte).

Em ambas cerimônias de premiação, o escritor mirim mineiro foi representado, por não conseguir comparecer aos eventos. Problemas nos pés, causado pela característica de alguns autistas de sempre andar nas pontas dos dedos, o que muitas vezes provoca lesões, foi o que impossibilitou a viagem.

Vittório tem como apoiador o jornalista e também escritor de literatura infantil Newton Vieira. “Meu mundo é o das letras. Minha vida é das palavras. Como meu padrinho, amo muito os livros”, afirma o garoto escritor, que também revela novos planos para continuar a vida literária. “Estou escrevendo um novo livro, que terá o título de “As Montanhas da Terra. Tenho esse e outros projetos que divulgarei depois”.

Em fevereiro passado, apesar da pouca idade, Vittório já tomou assento em uma academia literária. Foi empossado na Academia Mineira de Belas-Artes, em Ouro Preto.

Além do lançamento na nova edição do livro “As Estrelas do Espaço” na exposição de Curvelo, ele já tem outras atividades programadas para este ano. Em novembro, será homenageado pela Academia Literária Internacional (Alpas 21), em Porto Alegre (RS).