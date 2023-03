Menino de 10 anos é encontrado morto em lago em São Francisco

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar a morte do menino Davi Luiz do Carmo, de 10 anos, em São Francisco, no Norte de Minas. O corpo do garoto foi encontrado na madrugada de quarta-feira (15/03), em um lago, apresentando marcas de traumatismo craniano e hematomas no rosto.

O lago onde o corpo foi encontrado fica localizado próximo ao ponto de travessia de balsa do Rio São Francisco, na MG-402, perto da área urbana da cidade.

A criança pertence a família de baixa renda do município e foi vista pela última vez, na tarde de terça-feira (14/03) com um cavalo e brincando com outro menino. Por volta das 22h do mesmo dia, o pai de Davi Luiz acionou a Polícia Militar (PM), após o desaparecimento do filho.

Conforme informações da PM, uma vizinha da família informou que, na tarde de terça-feira, viu Davi Luiz e outro garoto perto da estrada que leva à travessia.

O corpo do menino foi encontrado pelo seu próprio pai no lago, a uma profundidade de cinco metros, com traumatismo craniano, hematomas na boca e na região do olho direito.

Nas proximidades do local foram encontradas as roupas e o par de chinelos usados pela vítima.

Moradores e parentes do menino levantaram a suspeita de que ele pode ter sofrido um acidente enquanto brincava com o cavalo na água. Mas, outras causas da morte não foram descartadas, incluindo a suspeita de homicídio.

Após a realização da perícia no local, o corpo de Davi Luiz foi encaminhado para a necropsia no Instituto Médico Legal (IML) de Januária.

O corpo da vítima foi enterrado na tarde de quarta-feira (15/03), em São Francisco, em clima de muita comoção.