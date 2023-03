Menino de 11 anos morre após ficar preso entre as lajes de duas casas

Um menino, de 11 anos, morreu ao ficar preso entre as lajes de duas casas no bairro Eldorado, em Juiz de Fora. Ele chegou a receber atendimento médico, mas morreu no local.

Segundo informações da Polícia Militar, na tarde deste domingo (20/3), a criança saiu de casa e foi brincar na laje da residência. Segundo a PM, a partir de relatos da mãe da vítima, era um hábito que o garoto tinha.

No entanto, em determinado momento, ela ouviu o filho gritar: “Mãe, eu fiquei agarrado”. Ao chegar ao local, viu que o filho estava prestes a cair. Parte do corpo do garoto estava preso no vão entre as casas, enquanto as pernas estavam no telhado da residência deles. A suspeita é que ele tenha escorregado e ficou preso na queda.

A mãe pediu a ajuda de um vizinho. Ele relatou que, quando viu o menino, ele “estava roxo, babando e visualizou que a artéria dele estava pulsando muito”. Esse vizinho conseguiu retirar o garoto do local.

Quando o Samu chegou, a vítima estava sem sinais vitais. Durante 50 minutos foram feitas tentativas de reanimar o garoto, sem sucesso . Os médicos constataram que não havia marca de agressão no corpo da vítima.

Outros vizinhos relataram para os policiais que o menino tinha costume de brincar no telhado das casas. E que, como as residências são bem próximas, ele pulava de um telhado para o outro.