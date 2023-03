Menino de 13 anos é apreendido suspeito de roubar e ameaçar matar a vítima

Um roubo inusitado, que lotou as redes da Polícia Militar, nesta última quinta-feira (23/3). Uma mulher, de 51 anos, estava em casa, tomando banho, quando ouviu um barulho vindo do quarto dela. Vestiu uma roupa e, ao chegar ao cômodo, foi surpreendida, com uma faca no pescoço. Era um adolescente, de 13 anos,apenas, que tinha revirado o quarto e apanhado, no armário de roupas, R$ 2 mil em dinheiro vivo. Quando ela reagiu, o menor fugiu, mas acabou apreendido pela Polícia Militar.

O fato ocorreu na casa da Rua João Pedreiro, Bairro Cachoeira do Vale, em Timóteo, no Vale do Aço (MG). Imediatamente após a fuga do menor, a vítima ligou para a Polícia Militar, pedindo socorro.

Quando os militares chegaram à casa, ela contou que o menor de idade tinha uma faca na mão e estava de boné e com o rosto enrolado numa camiseta. Ela reconheceu a faca como sendo da cozinha dela.

Nesse momento, o adolescente a agarrou e colocou a faca no pescoço da vítima, dizendo “vou de matar”. Pela voz, ela reconheceu o invasor, que mora perto de sua casa.

A mulher se atracou com o agressor, tentando tomar a faca. Ele conseguiu se desvencilhar e saiu correndo, com o dinheiro, saltando uma janela.

Em diligências na região, a guarnição deparou com o suspeito na casa dele. O menor de idade foi abordado e, numa revista em seu quarto, os militares encontraram parte do dinheiro, R$ 481,00, debaixo de um colchão.

O adolescente foi encaminhado para uma delegacia de polícia e deverá ser encaminhado para a reeducação social.