Meninos da Lagoinha: filho de falsa avó morre em penitenciária na Grande BH

Diego Pinheiro dos Santos, acusado de envolvimento no caso dos meninos abandonados no bairro Lagoinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte, foi encontrado morto neste sábado (13/5), em um presídio de São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de BH. O rapaz de 21 anos é filho de Terezinha Pereira dos Santos, principal suspeita do crime.

Diego deu entrada no presídio em 8 de fevereiro deste ano. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), ele foi encontrado na enfermaria da penitenciária Bicas II ainda com sinais vitais. Ele chegou a ser socorrido e levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas morreu no local.

A Sejusp instaurou um procedimento interno para investigar as circunstâncias da morte do detento. O corpo de Diego foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Betim, também na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Nessa sexta-feira (12/5), ele e a mãe, Terezinha, foram denunciados pelo Ministério Público, acusados de homicídio, tortura por motivo torpe, cárcere privado e abandono no caso dos meninos abandonados no bairro Lagoinha, em BH. Se condenado, ele poderia ter recebido pena entre 25 e 90 anos de prisão.

A suposta tia adotiva das crianças, Lalesca Pereira dos Santos, e a mãe biológica, Kátia Cristina Alves, também foram denunciadas.

Relembre o caso

A descoberta de duas crianças abandonadas no bairro Lagoinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte, no dia 21 de fevereiro, desencadeou a investigação de crimes de maus-tratos, trabalho infantil, situação análoga à escravidão e tortura envolvendo duas famílias.

Os crimes teriam ocorrido na capital e em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana.

Emanuel, de 4 anos, teria morrido por causa das agressões e desnutrição, enquanto outros dois meninos, de 6 e 9 anos, foram encontrados trancados em uma casa no bairro Lagoinha, em Belo Horizonte, na terça-feira de Carnaval.

Suspeita de torturar as crianças e obrigá-las a realizar trabalhos forçados, Terezinha se apresentava como avó dos meninos.