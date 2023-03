Menor apreendido pela PM em Ipatinga confessa ser traficante

A Polícia Militar prendeu nessa terça-feira (28/2), no Bairro Caravelas, em Ipatinga, no Vale do Aço, um adolescente de 16 anos, com 30 pedras de crack.

Os policiais chegaram ao menor depois de uma denúncia. Um homem informou à PM que um jovem estaria com um comportamento considerado estranho, entrando e saindo de um imóvel.

Os policiais armaram uma tocaia e, quando o adolescente se afastou, entraram no imóvel e encontraram dentro de um armário as pedras de crack, embaladas para a venda, e uma bucha de maconha.

Ao deixar a casa, foram atrás do menor, que foi apreendido. Ao ser interrogado, ele confessou que a droga era sua. Segundo ele, cada pedra de crack era vendida a R$ 10. O menor foi levado para a Delegacia de Plantão.