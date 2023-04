Menor é presa com faca, e PM encontra suástica em parede de escola em MG

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) registrou duas ocorrências ligadas a ameaças em um colégio de Alpercata, no Vale do Rio Doce, nesta quarta-feira (12/4).

Na primeira, o símbolo da suástica ligado ao nazismo, pintada em uma parade e; a segunda operação, realizada para coibir uma adolescente de 13 anos que carregava duas facas, uma tesoura, um martelo e dois frascos com um líquido de água sanitária, inseticida e molho de pimenta.

A menor, disse que levou os itens para defesa pessoal. Os dois fatos aconteceram na Escola Estadual Terezinha Pinto Fernandes Maia.

“A polícia militar recebeu denúncia, de que alguns alunos estariam portando facas no interior da escola. Eles deslocaram até lá e encontraram três facas”, diz o Aspirante Abrantes, da PMMG.

Além das duas facas com a adolescente, uma terceira foi identificada, com outra estudante. Elas foram conduzidas para a delegacia com os responsáveis.

“O que a polícia militar pede é que os pais possam ficar atentos e que possam olhar os que os seus filhos estão levando para a escola”, diz o militar.

Neonazistas

Na imagem compartilhada com a reportagem do jornal Estado de Minas, é possível ver quatro marcas amplamente ligadas aos neonazistas.

Uma das frases diz “viva o nazismo” e logo em frente, o nome do ditador e líder da Alemanha nazista, Adolph Hitler.

Em um desenho abaixo do texto, a parede do banheiro mostra um forno com duas pessoas dentro e uma seta indicando que aqueles, seriam judeus – à frente, a marca da suástica.