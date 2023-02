Menores são presos com drogas e armas em Minas

Dois menores foram presos no fim da noite dessa sexta-feira (24/2) em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em uma abordagem da Polícia Militar de Minas Gerais (PM).

Conforme a PM, uma denúncia de tráfico de drogas foi feita. Os militares foram até o bairro Turmalina. Os suspeitos, de 16 e 15 anos, foram abordados, e, na residência de um deles, foram encontradas duas armas e diversas munições.

“Foram apreendidos 11 buchas de maconha prontas para venda”, relata a Polícia Militar.

Além da droga, um revólver calibre 38 e uma pistola foram encontrados pelos militares – ao todo, 113 cartuchos foram confiscados pelos policiais, e uma quantia de R$ 602 foi encontrada na ação da PM.