Mensagem do comando do Exército desagrada golpistas

Bolsonaristas que ainda buscam um golpe militar, no apagar das luzes do governo de Jair Bolsonaro, se indignaram com a mensagem de final de ano do comando do Exército.

Assista à mensagem:

A mensagem do general Marco Antônio Freire Gomes foi divulgada nesta sexta-feira (23.dez.22), e desagradou os golpistas que ainda estão acampados em frente a quartéis.

Após 53 dias da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, muitos ainda contestam a vontade de mais de 61 milhões de eleitores brasileiros.

No vídeo, Freire Gomes exalta feitos dos soldados em 2022, como o policiamento de fronteiras e a ação humanitária nas catástrofes naturais. Nos comentários no Twitter, bolsonaristas se mostram revoltados porque o general em nenhum momento falou sobre a situação política do país.

Uma bolsonarista, identificada como Érica Moraes, disparou um questionamento em uma rede social.

“Me senti uma idiota com as palavras do general. Estou há 53 dias na porta do quartel e é isto que o senhor tem a dizer?”.

General Freire Gomes

Freire Gomes encerra o vídeo desejando feliz Natal e Ano Novo, sem apontar nenhum tom político à mensagem.