Mentira no Instagram: post do cantor gospel André Valadão é falso

André Valadão, pastor evangélico que espalha fakenews à sua massa de seguidores

Uma publicação do pastor evangélico e cantor gospel André Valadão, foi marcada como falsa pelo Instagram. O pastor, que deveria pregar a palavra de Deus, acabou pregando uma mentira à sua massa de seguidores.

O pastor cita uma suposta decisão do Tribunal Superior Eleitoral — TSE. O vídeo com a mentira contada pelo religioso apoiador de Jair Bolsonaro registrou mais de 27 milhões de reproduções até a noite desta quinta-feira (20).

O Instagram destacou a publicação como falsa, após a verificação do fato feita por uma agência de checagem.

Compartilhando a mentira

Neymar —jogador da seleção brasileira e do PSG e simpatizante do presidente Jair Bolsonaro (PL)— também republicou o vídeo de Valadão, mas o Instagram ocultou o conteúdo com a mensagem de “informação falsa”. Neymar é suspeito de apoiar Bolsonaro em troca de um perdão de uma dívida milionária.

Pastor Valadão teve de se retratar após mentiras

Na quarta-feira (19), Valadão havia publicado um vídeo nas redes sociais em que aparece lendo um texto em que se retrata de supostas acusações feitas ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), rival de Bolsonaro, apoiado pelo religioso. Na gravação, Valadão diz que a retratação teria sido determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE.

Hoje, o pastor reproduziu em seus perfis o documento da representação movida contra ele pela coligação Brasil da Esperança, formada por partidos que compõem o palanque de Lula, mas admitiu que não havia nenhuma intimação.

Veja:

Link da publicação: https://www.instagram.com/reel/Cj6Nn7fjWi1/?utm_source=ig_web_copy_link