Metrô de BH: confira como fica o funcionamento no feriado prolongado

Devido ao feriado prolongado, o metrô de Belo Horizonte irá operar com mais tempo de intervalo entre as viagens nos próximos três dias, informou, nesta quinta-feira (6/4), a assessoria da concessionária do transporte.

Na ‘Sexta-feira da Paixão’ (7/4), o intervalo entre os trens será de 20 minutos. Já no sábado (8/4), o tempo de espera entre 5h15 e 19h será de 15 minutos. Depois das 19h, 20 minutos. Por fim, no domingo (9/4), o hiato entre as conduções também será de 20 minutos.

Nos três dias, as operações do metrô seguem o horário habitual. Logo, as bilheterias vão funcionar das 5h40 às 23h, e as estações ficarão abertas das 5h15 às 23h para quem já possui cartão ou bilhete do metrô. O valor da tarifa é R$4,50.

Com o fim da greve dos metroviários, o serviço de transporte voltou ao funcionamento normal na manhã da quarta-feira (5/4), quando os trens começaram a circular com intervalo de sete minutos no horário de pico e, nos demais horários, a cada 15 minutos.

Apesar do Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais (Sindimetro-MG) sinalizar a possibilidade de retomar a paralisação do metrô na quarta-feira (29/3), isso acabou não acontecendo.

Apesar da retomada da greve ter sido anunciada também um dia antes, na terça-feira (28/3), oito dos 21 trens estavam rodando para atender a população. A última paralisação durou pouco mais de 30 dias e terminou em 20 de março, mediante acordo fixado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).

As paralisações têm acontecido porque representantes sindicais relatam que cerca de 1.600 metroviários estão inseguros em relação à manutenção de seus empregos após concessão do serviço à iniciativa privada.

Concessão do metrô de BH

Em dezembro de 2022, a Comporte arrematou o modal em leilão por R$ 25.755.111. O valor representa um ágio de 33% sobre o lance mínimo, que foi estabelecido em R$ 19.324.304,67. O contrato, porém, foi assinado na quinta-feira (23/3). Logo, a empresa paulista assumiu a gestão da Companhia Brasileira de Trens Urbanos de Minas Gerais (CBTU-MG) e agora administra a concessionária Metrô BH.

Com a concessão, o investimento projetado ao longo de 30 anos é de R$ 3,7 bilhões. Desse montante, R$ 3,2 bilhões vêm dos cofres públicos, sendo R$ 2,8 bilhões de aporte da União e R$ 440 milhões do estado. O restante fica a cargo da empresa vencedora da licitação.