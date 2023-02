Metrô de BH funcionará em via única em alguns trechos neste fim de semana

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU-MG) informa que, neste fim de semana, alguns trechos sofrerão mudanças. Conforme informado, a alteração é necessária para uma manutenção no sistema de sinalização dos trens após constantes furtos de cabos de cobre.

No sábado (4/2), os trens vão circular por uma só via em alguns trechos, entre as estações Central e Minas Shopping, no sentido Vilarinho. Já no domingo (5/2), será necessária a circulação por via única entre Central e Horto Florestal, no sentido Eldorado, e entre Central e Santa Tereza, no sentido Vilarinho.

Nos dois dias, a mudança acontecerá entre 14h e 22h e vai possibilitar que a Manutenção da Companhia atue na solução de falhas no sistema de sinalização dos trens, responsável pela confiabilidade da operação. A correção se faz necessária para sanar danos causados pelos constantes furtos de cabos de cobre ao longo da via permanente da empresa.

A circulação de trens poderá sofrer atrasos de até dez minutos.

Roubo de cabos

Desde 2020, foram registradas mais de 100 ocorrências de furto de cabos de cobre. Só em 2022, a CBTU-MG teve um gasto de quase R$ 500 mil em reposição de equipamentos e peças , a fim de restabelecer o sistema.

Os atos de vandalismo causam danos ao sistema de sinalização de trens e geram atrasos na operação. Usuários são prejudicados, pois, nos locais afetados, os metrôs necessitam operar na velocidade restrita de 25 km/h até o total restabelecimento do sistema, por segurança (a velocidade habitual dos trens é entre 60km/h e 80km/h). A situação torna as viagens mais demoradas; os atrasos refletem no programa horário de todo o trecho.

Disque Denúncia

A Segurança da CBTU-MG possui um canal de recebimento de denúncias que funciona por meio de ligações, mensagens SMS, WhatsApp ou Telegram. Caso queira informar sobre furtos de cabos na via ou outras práticas suspeitas, o telefone é (31) 9 9999-1108.

Horário Habitual do metrô

As bilheterias do metrô funcionam das 5h40 às 23h, e as estações estão abertas das 5h15 às 23h para quem já possui cartão ou bilhete do metrô. Em dias úteis, o intervalo é de sete minutos em horários de pico e 15 nos demais horários.

Aos sábados, o intervalo é de 15 minutos até 19h, e de 20 minutos nos demais horários. Já nos domingos e feriados, o intervalo é de 20 minutos. O horário de pico da manhã é das 6h às 8h30, e o da tarde, das 16h30 às 19h. A tarifa do metrô é R$4,50, e as bilheterias aceitam somente dinheiro.