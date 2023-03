Metrô de BH: sindicato prevê greve geral a partir desta quarta-feira (29/3)

O Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais (Sindimetro-MG) informou que o metrô de Belo Horizonte pode não circular a partir desta quarta-feira (29/3). As estações funcionaram hoje excepcionalmente até as 20h30, segundo informado pela concessionária Metrô BH. A categoria planejava retomar a paralisação total do serviço nesta terça-feira (28/3), mas nem todos aderiram ao movimento. Agora, o sindicato considera uma “previsão de adesão ao movimento”.