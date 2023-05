Metrô de BH vai contar com wi-fi a partir do fim de julho

O Metrô BH afirmou, por meio de nota, que dois trens serão equipados com wi-fi gratuito a partir de 15 de junho. Até o fim de julho, está previsto que todos os vagões e estações vão contar com conexão à Internet.

tecnologia usada no metrô da Região Metropolitana de BH será 4G+. Outras melhorias, fruto da eficiência da instalação, mas não especificadas, deverão ser implantadas em pouco tempo. Os vagões também terão nova identidade visual.

Está previsto um investimento de R$ 3,7 bilhões para que haja inovação do transporte. Reformas das estações, aquisição de novos comboios com ar-condicionado, entre outras melhorias devem ser aplicadas com o valor.

Até 2025 serão reformadas dez estações (Eldorado, Cidade Industrial, Vila Oeste, Gameleira, Calafate, Carlos Prates, Lagoinha, Central, Santa Efigênia e Vilarinho). No ano subsequente, outras nove ficarão prontas (Santa Tereza, Horto, Santa Inês, José Cândido, Minas Shopping, São Gabriel, Primeiro de Maio, Waldomiro Lobo e Floramar).

A estação Novo Eldorado será implementada a partir de 2026, e, até 2029, sete estações da Linha 2 estarão em operação.