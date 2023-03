Metrô de BH vai parar em horário ‘excepcional’ nesta terça-feira

As estações do metrô de Belo Horizonte vão funcionar excepcionalmente até as 20h30 nesta terça-feira (28/3), segundo informado pela concessionária Metrô BH. A retomada do movimento grevista estava marcada para esta terça-feira. No entanto, todas as estações amanheceram abertas na capital, mas os passageiros chegam a esperar por mais de 20 minutos pelo transporte.